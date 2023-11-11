Anne adayları bu habere dikkat: İlaçsız, ağrı azaltan doğum yöntemi

SAKARYA (İHA) – İlaçsız şekilde ağrı azaltan doğum yöntemi olarak bilinen ve özel hastanelerde yüksek meblağlara yapılan suda doğum yöntemi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ücretsiz bir şekilde anne adaylarının hizmetine sunuldu. Hastanede hidroterapi eşliğinde ilk kez gerçekleştirilen doğum hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, “Bu bizim için güzel bir deneyim oldu, anne çok mutluydu. Ekibimizi de çok mutlu etti bu olay” dedi.

2018 yılında Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’nın normal doğumu teşvik etme gayesiyle başlattığı hidroterapi eşliğinde travay (suda doğum) yöntemi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de hayata geçirildi. Özel hastanelerde yüksek meblağlara mâl olan bu yöntem, ücretsiz bir şekilde anne adaylarının ilaçsız ve ağrısız doğum gerçekleştirmeleri için hizmete sunuldu. Ilık suda kas ile dokuların gevşemesi, stres seviyesinin ve doğum kaygısının azalması sağlanan bu yöntemle anne adayları daha rahat bir doğum yapabiliyor. Suda doğum için ebelerin gerekli sertifikalı olarak bilgileri aldıklarını ifade eden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Uzmanı Dr. Hatice Sıçramaz, doğum öncesi hidroterapi havuzunun birçok hijyen kontrolünden geçtiğini, gerekli kültür örneklerinin alındığını söyledi.

“Sakarya’da devlet hastanesinde ilk defa hidroterapi eşliğinde doğum gerçekleştirdik”

SEAH’ta ilk suda doğumu gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, “Sakarya’da devlet hastanesinde ilk defa hidroterapi eşliğinde doğum gerçekleştirdik. Hidroterapi dediğimiz olay; doğum eylemi sırasında ilaçsız bir ağrı azaltma yöntemi. Doğum eylemi, ağrılı bir süreçtir ve tüm kadınların dayanamadığı, hayatta yaşayabilecekleri en büyük ağrılardan birisi. Bizde kendi doğumhane ünitemizde kurmuş olduğumuz hidroterapi havuzunda, hastaların doğum esnasındaki ağrısını ilaçsız bir yöntemle azaltmayı hedefliyoruz. Hidroterapi dediğimiz yöntem halk arasında suda doğum olarak bilinen bir yöntem. Anne adayları bu yöntemi, ağrıyı azalttığı ve doğum eylemi süresini azalttığı için tercih ediyor. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar doğum memnuniyetini artırdığını gösteriyor. Bu yöntem; özellikle tek gebelik olan, baş gelişi olan, bebeğin tahmini ağırlığı normal olan, normal doğum yapacağını düşündüğümüz hastalara öneriliyor. Annenin obez olmaması, badimeks vücut indeksinin 30’un altında olması, annenin ateşi veya herhangi bir enfeksiyonu olmaması gerekiyor. Ayrıca doğumla alakalı herhangi bir risk faktörünün olmaması gerekiyor. Bu tarz faktörler yoksa ve kriterlere uyuyorsa doğumhaneye yatış yapıldığında hidroterapi eşliğinde doğum için kabul edebiliyoruz” dedi.

“Mutluluk ve gurur verdi”

Suda doğum sürecinden bahseden Yuvacı, “Bu bizim için güzel bir deneyim oldu. Uzun bir süredir hidroterapi havuzunda doğumu gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Hastaya, yapacağımız bütün işlemleri ve nasıl bir doğum eylemi süreci beklediğini anlatıyoruz. Bilgilendirme ve onay formları da tamamladıktan sonra doğum için odaya alıyoruz. Hidroterapi yöntemi ile ilk doğumunu gerçekleştirdiğimiz hastamız kriterlere uygundu ve suda doğumu kabul ettiği için de uygulamayı gerçekleştirdik. Gerçekten güzeldi, anne çok mutluydu. Ekibimizi de çok mutlu etti bu olay. Doğumhanemizin, anne dostu kriterlerine uygun hale getirilmesi uzun bir süreçten beri devam ediyor. Biz tüm ekibimiz ve hastane idaremiz ile birlikte bu işi canı gönülden istedik ve bu aşamaya kadar getirdik. En son aşamada da hidroterapi eşliğinde doğumu yaptırınca mutluluk ve gurur verdi” diye konuştu.

“Sakarya’da ilk kez bu sistemi kurduk”

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Üroloji Uzmanı Dr. Hatice Sıçramaz, “Özel hastanelerde sıkça yapılan hidroterapi eşliğinde doğum olayı, bir elin parmağını geçmeyecek sayıda kamu hastanelerinde yapılmakta. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü’nde Sakarya’da ilk kez değerli ekibimizle birlikte bu sistemi kurduk. Bir hastamızın da hidroterapi eşliğinde doğumu gerçekleşti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum bünyesinde doğumhane bizim için çok ehemmiyetli bir birim. Çünkü biz normal doğumu teşvik ediyoruz. Gebe okulumuzla, ebelerimizle özellikle polikliniklerde bu konularda bilgilendirmemiz fevkalade iyi düzeydedir. Normal doğuma teşvik etmek için burada suda doğum ünitemizi kurduk. Özel hastanelerde yüksek meblağlara yapılan bu işlem burada devlet bünyesinde herhangi bir ücret ödemeden rahatlıkla yapılmakta. Suda doğum eylemini gerçekleştiren hekimlerimiz, ebelerimiz sertifikalı hizmet vermekteler. Daha huzurlu, güzel bir şekilde doğum eylemini gerçekleştiriyorlar. İlk kez hidroterapi eşliğinde doğumu gerçekleştirilen hastamızın yanına geldim ve nasıl hissettiğini sordum. Hastamız ilk doğumunu gerçekleştirmiş ve kendisi bana ‘çok eğlenceliydi’ dedi. Bunu duymak benim için fevkalade değerli bir bilgi. Biz ilk olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gurur duyuyorum böyle bir ekiple çalıştığım için, yeniliklere açığız” şeklinde konuştu.

“Suda doğumla ilgili olarak eğitim veriliyor”

Gebe okulu ünitesinde 20 haftadan sonraki gebelere 5 hafta boyunca eğitim verdiklerini de söyleyen Hatice Sıçramaz, “Suda doğumla ilgili olarak eğitim veriliyor. Bu çok mühim bir şey. Aslında biz bunu sadece gebelere veriyoruz fakat eşlerinde bu eğitimi alması gerekiyor. Bu konuyla ilgili de online eğitim planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Annenin huzurlu şekilde bebeğine kavuşması bizi motive etti”

Doğumhane Sorumlu Ebesi Gülsün Uçar, “Bizim buradaki gayemiz, buraya gelen gebelere seçenekler sunmak. Bunlardan bir tanesi de suda doğum ünitesiydi. Gebemize bunu sunduk seçenek olarak, gebemizde çok uyumluydu, ekibimize güvendi. Suda doğum ünitesine aldık ve gebe ilk doğum olmasına rağmen burada o bağlanmayı, bebeğine kavuşma heyecanını doyasıya mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirdi. En başından beri istediğimiz buradan annelerin, bebekleri ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir şekilde ayrılmalarıydı. Ve bunu görmek bizleri de çok motive etti. Burada suyun rahatlatıcı özelliğinden faydalanarak, gebelerin rahatlamasını sağlıyoruz” dedi.