Anne adaylarına uzmanından tavsiye: 'Zor doğum hikayelerine kulak asmayın'

Türkiye’de sezaryen oranlarındaki artışın önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapılırken uzmanlar da anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek için önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, anne adaylarının çevrelerinden duydukları zor doğum hikayeleri nedeniyle normal doğumdan korktuklarını söyleyerek, “Her anne adayının doğum tecrübesi kendisine özeldir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sezaryen oranının yüzde 10-15 düzeylerinde olmasını ‘kabul edilebilir’ bulurken Türkiye’de sezaryen oranlarının yüksekliği dikkat çekiyor. Bu artışın önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Normal Doğum Eylem Planı’ ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve anne ile bebek sağlığı açısından etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış normal doğumun özendirilmesi amaçlanıyor.

“Normal doğum, kadın vücudunun adapte olduğu fizyolojik doğum şeklidir”

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, anne adaylarının çevrelerinden duydukları normal doğum hikayelerinden dolayı kaygılandıklarını belirtti. Anne adaylarına önemli tavsiyelerde bulunan Büyükbayrak, “Normal doğum, bebeğin vajinal yolla doğurtulması işlemidir. İnsanlık tarihi boyunca vardır. Kadın vücudunun adapte olduğu fizyolojik doğum şeklidir. Pek çok avantajı vardır. En büyük ve en önemli avantajı, anne-bebek temasının bir an önce sağlanması ve annenin bebeğini emzirebilmeye bir an önce başlayabilmesidir. Bunun dışında, hastanede yatışın daha kısa olması, daha erken taburculuk ve günlük hayatına daha erken başlayabilmesi de bir avantajdır. Tıbbi olarak da, normal doğumda daha az kanamanın, daha az enfeksiyonun, daha az komplikasyonun beklenmesi de önemli avantajlarıdır” dedi. Bebeğin doğum kanalından geçmesini engelleyebilecek durumlarda normal doğumun riskli olabileceğini kaydeden Büyükbayrak, “Bunlar bebekle veya anneyle ilgili olabilir, doğum kanalıyla ilgili olabilir veya gebeliğin kendisiyle ilgili olabilir. Özetle, vajinal yolla bebeğin doğumuna elverişsiz olan durumlarda normal doğum yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Büyükbayrak, “Normal doğuma en güzel hazırlık bilgilenmekten geçer. Bunun için anne adaylarının gebelik süreci boyunca mümkünse gebe okullarına katılmalarını öneririm. Çünkü gebe okullarında hem gebelik hem de doğum süreciyle ilgili bilgilendirmeler çok ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca eşleriyle beraber de gebe okullarına katılabilirler. Bu anne adaylarının korkularını yenmelerine ve doğuma hazırlanmalarına sağlayacaktır” dedi.

“Her anne adayının doğum tecrübesi kendisine özeldir”

Anne adaylarının normal doğum korkusunun başlıca iki sebebin olduğunu kaydeden Büyükbayrak, “Birincisi ağrıdan korkmaktır. Tabii ki normal doğum ağrılı bir süreçtir. Ancak ağrı yönetimini epidural anestezi ile yapabilmek mümkündür. Pek çok hastane ve kurumda epidural anestezi ile ağrısız normal doğum olarak bilinen doğumları yapmak mümkündür. Dolayısıyla ağrı sebebiyle korkmamalarını tavsiye ederim. İkinci en büyük korku ise anne adaylarının çevrelerinden duydukları zor doğum hikayeleridir. Bu zor doğum hikayelerini kendi başlarına da gelebileceği kaygısıyla normal doğumdan korkmaktadırlar. Ancak şunu söylemek gerekir ki her doğum bireyseldir. Her anne adayının doğum tecrübesi kendisine özeldir. Bir komşusunun veya yakınının yaşadığı zor doğum tecrübesi nedeniyle anne adaylarının aynı şeyin kendi başlarına geleceğini düşünerek normal doğumdan korkmaları ve kaçınmaları doğru değildir” şeklinde konuştu.

“Zor doğum hikayelerine kulak asmayın”

Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, anne adaylarına gebelik döneminde düzenli olarak doktor kontrollerine gitmelerini, mümkünse eşleriyle birlikte gebe okullarına katılmalarını, çevreden onlara anlatılan zor doğum hikayelerine kulaklarını tıkamalarını ve doktorlarının önerilerine göre hareket etmelerini tavsiye etti.

“Korkmalarına hiç gerek yok”

Normal doğumla bebeğini dünyaya getiren Fatma Salman, “Doğum sürecim güzel geçti. Çok çabuk geçti. Korkutucu şeyler söyleniyor, saatler sürecek, ağrılar, sızılar olacak şeklinde. Ama hiç tahmin ettiğim gibi olmadı. Bir anda oldu bitti. Ben de herkese normal doğumu tavsiye ediyorum. Korkmalarına hiç gerek yok” şeklinde konuştu.