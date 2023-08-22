Anne, baba ve kardeşinin tabutuna sarılıp ağladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 kişiden, Hakan Hasgül küçük oğlu Eymen Kadir Hasgül ve eşi Züleyha Hasgül, Bahçelievler’de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Namaz öncesi Hasgül ailesinin büyük kızı, anne, baba ve kardeşinin tabutuna sarılıp uzun süre ağladı.

Sivas’tan İstanbul’a gelirken Yozgat Sorgun’da yaşanan otobüs kazasında 12 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında Bahçelievler’de yaşayan baba Hakan Hasgül, küçük oğlu Eymen Kadir Hasgül ve eşi Züleyha Hasgül’de vardı. Hasgül Ailesi’nin cenaze namazı Yenibosna Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından gözyaşı ve dualarla defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze namazına, Hasgül ailesinin kızları Sema, Sudenur Hasgül ve oğulları Samet Hasgül, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Namaz öncesi Hasgül ailesinin büyük kızı, anne, baba ve kardeşinin tabutuna sarılıp uzun süre ağladı.

Aracını satıp otobüsle dönüyordu

Hayatlarını kaybeden Hasgül ailesiyle ilgili yakınları ve akrabaları ise Hakan Hasgül’ün arabayla Sivas’a gittiği buradan dönüşte ise uçak bileti bulamadığı için otobüsle döndüğünü ifade etti.