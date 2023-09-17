Anne ile kızı 2 saat arayla hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde anne ile kızı, tedavi gördükleri hastanede 2 saat arayla vefat etti. İki cenaze yan yana toprağa verildi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde anne ile kızı, tedavi gördükleri hastanede 2 saat arayla vefat etti. İki cenaze yan yana toprağa verildi.
Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Pantus Öktem (93), rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. Aynı hastanede tedavi gören kızı Nadiye Özkan (73) da annesinin vefat haberinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. 2 saat arayla vefat eden anne ve kızının cenazeleri, Esentepe Mahallesi’ndeki Sultan Murat Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.