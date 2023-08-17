Anne kedi yavrusunu ilk kontrol için acil servise getirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu ilçe hastanesinin acil servisine getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Karasu Devlet Hastanesi acilinde, anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran bir olay yaşandı. Anne kedi, ağzında taşıdığı yavrusunu hastanenin acil servis bölümüne getirdi. Hayvanların da yavrularını korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığına örnek olan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, anne kedinin ağzında taşıdığı yavrusunu hastaneye getirdiği anlar yer aldı. Bir süre koridorda gezen kedinin daha sonasında hastaneden ayrıldığı öğrenildi.