Anne Şehir'de dopdolu, rengarenk ara tatil

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil boyunca çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sunarak unutulmaz anlar yaşattı. Anne Şehir Merkezleri’nde düzenlenen birbirinden renkli aktiviteler, miniklerin tatil dönemini verimli şekilde değerlendirmelerine imkan sağladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Anne Şehir Merkezleri’nde, okul öncesi öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli atölyeler düzenlendi. Merkezlere gelen çocuklar; el becerilerini geliştiren, hayal güçlerini ortaya çıkaran ve sosyal etkileşimlerini artıran etkinliklerle dolu bir tatil geçirdi. Minikler, hem keyifli anlar yaşadı hem de farklı alanlarda yeni deneyimler kazandı. Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Hobi ve Gelişim Atölyeleri ile "Anne Şehir ile Adım Adım Hayat" programında çocuklar üretmenin, öğrenmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı. Bu atölyelerde çocukların el-göz koordinasyonlarını güçlendirmeleri, takım çalışmasına yatkınlık kazanmaları ve özgüvenlerini artırmaları hedeflendi. Eğitici olduğu kadar eğlenceli yapısıyla çalışmalar büyük ilgi gördü.

Bazı etkinliklerde anneler de çocuklarıyla birlikte yer alarak hem ortak üretim deneyimi yaşadı hem de kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Böylece anne-çocuk arasındaki iletişim güçlendi, birlikte geçirilen zamanlar daha anlamlı hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem çocukların gelişimine katkı sunmaya hem de aile bağlarını destekleyici çalışmalar yürütmeye devam ediyor.