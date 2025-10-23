Anne Şehir ile adım adım sağlığa

Kocaeli’de kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine amacıyla düzenlenen yürüyüş, hem fiziksel hem de ruhsal destek sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anne Şehir Merkezi Günebakan, üyeleriyle birlikte "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği düzenledi. Yürüyüş Gölcük ilçesi Kavaklı Sahilinde gerçekleştirildi. Gölcük Kongre Sarayı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar, güneşli bir günde güzel havanın keyfini çıkararak güne enerjik bir başlangıç yaptı. Yürüyüşün ardından katılımcılar Anne Şehir Merkezi antrenörleri eşliğinde egzersiz yaptı. Anne Şehir projesi kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.