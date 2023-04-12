Anne ve babadan şiddet gören bebek koruma altına alındı

Küçükçekmece’de iddiaya göre madde bağımlısı anne ve babası tarafından darp edilen çocuk, vatandaşların şikayetiyle polis tarafından alındı. Çocuk devlet korumasına alınırken, anne ve baba gözaltına alındı.

Olay, dün akşam üzeri Küçükçekmece Sefaköy’de yaşandı. İddiaya göre, yolda giden ve yanlarında bebek bulunan çift, tartışıp bağrışmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, çifte tepki gösterdi. Bu sırada Sevda Köklü isimli bir vatandaş bebeği alıp polise haber verdi. Bebeği anneden alan Köklü, bebeğin başında ve yüzünde yaraların olduğunu gördü. Adamın kadının üzerine yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından çiftten alınan ve darp izleri bulunan bebek ise koruma altına alındı.

Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayı gören ve çocuğu kadından alan Sevda Köklü isimli görgü tanığı ise, “Sefaköy’de yürürken anne ve babanın kavgasına şahit oldum. Ellerinde çocuk vardı ama yaşını hatırlamıyorum, kafasında yaralar vardı. Bebek hiç iyi durumda değildi. Bebeği teslim etmek istemedik, çocuğu darp etmişlerdi. Polis gelince de baba, anneye darp girişiminde bulundu” dedi.