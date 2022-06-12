Anne ve babasını öldüren şahıs tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde anne ve babasını bıçaklayarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Karakoloğlu (36), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 12.06.2022 18:53
  • Güncelleme: 12.06.2022 21:36
Anne ve babasını öldüren şahıs tutuklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde hayvancılık ile uğraşan Mustafa Karakoloğlu, annesi Refika ve babası Ali Karakoloğlu’nu bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayeti işledikten sonra babası tarafından işletilen köy kahvehanesine giderek durumu köy muhtarına anlatan Mustafa Karakoloğlu, Jandarma ekiplerince tutuklanmıştı. İlçe Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Karakoloğlu’nun cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Karakoloğlu, cezaevine gönderildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Refika ve Ali Karakoloğlu’nunncenazeleri ise ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ilgardere köyü mezarlığında toprağa verildi..

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İHA

SHA Editör
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