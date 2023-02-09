Anne ve kızı enkaz altında can vermişti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Gülten Güven ve kızı Zeynep Asya, memleketleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Gülten Güven’in gözü yaşlı annesi feryatlarıyla yürekleri dağladı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Remzi ve Gülten Güven (41) çifti ile kızları Zeynep Asya (13), Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandı. Evleri yıkılan aileden Remzi Güven kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, eşi ve çocuğu ise enkaz altında kaldı. Anne ve kızı kurtarmak için Bolu’dan akrabaları deprem bölgesine geldi. Gülten Güven ve kızı Asya’nın cansız bedenleri dün enkazdan çıkarıldı. Cenazeler, Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Dolayüz köyüne getirildi. Anne ve kızın cenazeleri, Mudurnu Yıldırım Beyazıt Cami’de kılınan namazın ardından Dolayüz köyündeki mezarlığa defnedildi. Cenazede Gülten Güven ve kızı Zeynep Asya’nın yakınları uzun süre tabutların başında feryat ederek gözyaşı döktü. Cenazeye Bolu Valisi Erkan Kılıç da katılarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

"Evimiz başımıza yıkıldı"

Yakınları tarafından teskin edilen Remzi Güven, "Nasıl bir acıymış bu? Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Beraber üçümüz enkazın altında kaldık. Evimiz başımıza yıkıldı. Ben bir şekilde çıktım onlar çıkamadı, çıkartamadım" dedi.

Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Feryatlarıyla yürekleri dağlayan Gülten Güven’in annesi Fatma Ankara ise, "Bir şey diyemeyeceğim, diyecek bir şey bulamıyorum. Benim yavrumun kaderi de öyleymiş. 13-14 senedir Hatay’da yaşıyorlardı. En son kandil günü görüntülü konuştuk. ’Çocuğun okulu tatil oldu gel’ dedim. ’Anne havalar ısınınca geleceğiz’ dedi. Yavrum. Ne yapsam bilmiyorum. Benim yavrularım gitti. İçim çok yanıyor" diye konuştu.

"Kendimiz çıkardık"

Gülten Güven’in akrabası Dolayüz Köyü Muhtarı İsmail Yavuz ise "Olay yerine gittik. Her yer göçük, evi zor bulduk. Arabamıza kazma, kürek ve jeneratör aldık öyle gittik. Kendimiz çıkardık. Durum felaket, Allah kimseye vermesin. Her taraf yıkık. Hatay diye bir il kalmamış" şeklinde konuştu.