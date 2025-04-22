Anne ve oğlunun yaşadığı evde şüpheli ölüm

Balıkesir’de haftalardır görülmeyen yaşlı kadın için eve giden polis ekipleri büyük şok yaşadı. Kapıyı açan oğluna ’annen nerede’ diye soran polis ekipleri, ’uyuyor’ cevabını alsa da kontrol için eve girdiklerinde yaşlı kadının öldüğünü anladı. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda evin oğlu şüpheli olarak gözaltına alınırken, eve giren ekipler ikinci bir şok daha yaşadı. Elektrikleri kesik olan ve adeta bir çöplüğü andıran ev için belediyeden destek istenildi.

Balıkesir’in Karesi ilçesinde yaşanan ölüm olayı herkesi şok etti. Atatürk Mahallesi’nde yaşayan Ayten M. (75), komşuları tarafından haftalardır görülmeyince yetkililere bilgi verildi. Harekete geçen emniyet ekipleri, olay yerine intikal etti. Kapıyı açarak eve giren polisler, beyaz bir köpek ile kadının oğlu olduğu iddia edilen Ş.M. ile karşılaştı. Kapıyı kimseye açmayan Ş.M.’ye ’annen nerede’ diye soru soran polisler, ’içeride uyuyor’ cevabı aldı. Yaşlı kadını kontrol eden ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Sorulara mantıklı cevaplar veremediği öğrenilen Ş.M. önce evden çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan köpeğin ise Ş.M.’nin yanından ayrılmadığı ve sürekli olarak çevresine havladığı görüldü.

Olay yerine gelen doktorun ilk incelemesi sonucunda yaşlı kadının üzerinde herhangi bir darp ya da kesici alet yaralanmasına rastlanmadığı ifade edilirken, Ayten M.’nin ölüm olayı ile ilgili olarak şüpheli ölüm verildi. Cumhuriyet savcısı olayla ilgili bilgilendirilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri eve girerek araştırmada bulundu. Bu sırada sürekli olarak havlayan köpek ise belediye yetkililerince teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü. Ayrıca, "çöp eve" dönüşmüş olduğu görülen ev, detaylı bir temizlik işlemi için belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Evdeki boş alkol şişelerinin fazlalığı dikkat çekerken, yarısı dolu olan bir alkol şişesinin yanında ’Ruhun Deşifresi’ isimli bir kitap dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.