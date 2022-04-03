Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda yeri detaylar ortaya çıktı. Şahsın tartıştığı eşine, oğluna ve kızına pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı, duvardan seken saçmalarla kendisinin de yaralandığı öğrenildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 03.04.2022 13:28
  • Güncelleme: 03.04.2022 17:17
Anne ve oğul cinayetinin detayları ortaya çıkıyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde anne ve oğlunun öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda yeri detaylar ortaya çıktı. Şahsın tartıştığı eşine, oğluna ve kızına pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı, duvardan seken saçmalarla kendisinin de yaralandığı öğrenildi.

Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi’ndeki bir evde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, eşi Bilge A. ile tartışan F.A., evdeki pompalı tüfekle onları tehdit etmeye başladı. Tartışmanın büyümesiyle ilk önce eşi Bilge A.’yı hedef alan F.A, daha sonra kendisine engel olmak isteyen kızı E.A. ve oğlu Muhammet Tahir A.’ya ateş açtı. F. A’nın tüfeğinden çıkan saçmalar eşi Bilge A. ile oğlu Muhammet Tahir’in göğsüne isabet ederken, kızı E.A. da kolundan yaralandı. Eşi ve çocuklarını kurşun yağmuruna tutan F.A., bu esnada duvardan seken saçma ile ayağından yaralandı. Olay yaşanırken dışarıda oyun oynayan A.A.’nın ise duyduğu silah seslerinden korkarak saklandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, mahalleli de büyük panik yaşadı. Kurşunların hedefi olan anne ve oğlu hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanede tedavisine devam ediliyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivri'de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivri’de Yüzme Havuzu Hasreti Sona Erdi

Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Akıncı güven tazeledi

Akıncı güven tazeledi

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu'nu ağırladı

Başkan Yılmaz, Bakan Kasapoğlu’nu ağırladı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ve Kapalı Yüzme Havuzu açıldı

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Alibeyspor son anda üç puana ulaştı 2-1

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çok Okunanlar
1
Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

2
Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

Uzunköprü'deki vahşete ilişkin sır perdesi aralanıyor: Olayda tutuklanan şahıs tanıdık çıktı

3
İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı

4
Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Uzunköprü'de aile katliamı: 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

5
Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

Bu acıya yürek dayanmaz: Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

6
Silivrispor, Ereğli'den şampiyon döndü 2-1

Silivrispor, Ereğli’den şampiyon döndü 2-1

Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri'den başlattı

İBB, Yağlık Ayçiçek tohumu dağıtımını Silivri’den başlattı