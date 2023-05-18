Anneanne ve torun tır çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kırklareli'de tırın çarpması soncu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Anneanne ve torun tır çarpması sonucu hayatını kaybetti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli’de tırın çarpması soncu anneanne ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan (71) ile 5 yaşındaki torunu Yakup Can Büyükbaş’a, M.D. idaresindeki 39 TR 730 plakalı tır çarptı.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince anneanne ve torunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Anneanne ve torunun cenazeleri savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.