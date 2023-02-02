Anneler, çocuklarıyla birlikte atölye deneyimi yaşıyor

Başiskele'de çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve annelerin çocuklarıyla iletişimini kuvvetlendirmek için Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri'nde etkinlikler yapılıyor.

Anneler, çocuklarıyla birlikte atölye deneyimi yaşıyor
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Başiskele’de çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve annelerin çocuklarıyla iletişimini kuvvetlendirmek için Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde etkinlikler yapılıyor.

Başiskele ilçesinde annelerin çocukları ile birlikte sosyalleşebilmelerini ve birçok farklı konuda eğitim alabilmelerini sağlayan Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri yapılıyor. Eğitimler, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştiriliyor. Uzman Aile Danışma ve Çocuk Gelişimci Nisanur Bayram Salman tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında 3-5 yaş arası çocuklar, anneleriyle birlikte el işi kağıtlarından rengarenk ürünler yaptı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Anneler, çocuklarıyla birlikte atölye deneyimi yaşıyor
Anneler, çocuklarıyla birlikte atölye deneyimi yaşıyor
Anneler, çocuklarıyla birlikte atölye deneyimi yaşıyor