Anneler Günü özel hediyeler online ve fiziksel pazarda

Turkcell’in online ve fiziksel satış kanallarında Anneler Günü’ne özel fırsatları başlattı.

Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazaryeri platformu Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında, Anneler Günü’ne özel farklı kategorilerde birçok fırsat kullanıcıları bekliyor. 1-14 Mayıs tarihleri arasında geçerli kampanya, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, cep telefonlarından tabletlere ve hobi ürünlerine kadar farklı kategori ve üründe herkesin bütçesine uygun teklifler sunuyor. Turkcell güvencesiyle kolayca ulaşılabilen ve operatör fark etmeksizin herkesin yararlanabildiği Pasaj’da ücretsiz kargo, vade farksız +2 taksit avantajı ve hediye çeki kazanma seçenekleri de mevcut.

Anneler Günü’ne özel avantajlı fiyatlar

Anneler Günü’ne özel seçili küçük ev aletleri, kişisel bakım ve beyaz eşya ürünlerinde puan limitine takılmadan teklifler Turkcell Mağazaları ve Pasaj ‘da yer alıyor. Pasaj’lılar, akıllı saat ve bilekliklerden bluetooth kulaklıklara ve şarj cihazlarına kadar seçili aksesuarlarda avantajlı fırsatlardan faydalanıyor. Apple AirPods ve şarj kutusu 20 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında Turkcell faturasına ek 12 taksitle Turkcell Mağazaları ve Pasaj’da ‘1 Taksit Bizden’ fırsatıyla sunuluyor.