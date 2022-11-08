Anneler meslek öğreniyor, çocukları eğleniyor

Darıca Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslara katılan kadınlar meslek öğrenip para kazanırken, çocukları da uzman eğitmen eşliğinde eğitim görüp oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyor.

Darıca Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi’ne inşa edilen KİGEM’de, dikiş, nakış ve giyim gibi birçok branşta açılan kurslara katılan kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sunuyor. Kurslara katılan annelerin çocukları da uzman eğitmen eşliğinde eğitim görüp oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyor.

Eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte Kişisel Gelişim ve Çocuk Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Hem çocuklar hem de anneleri gönül rahatlığıyla kendini geliştirebiliyor"

KİGEM ile hem anne hem de çocuklarına aynı anda eğitim verdiklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, çocukların yüzlerindeki tebessümün kendilerini motive ettiğini ifade ederek, "Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve taleplerini yerine getirmek en önemli önceliklerimizin başında geliyor. Özellikle kişisel gelişim kurslarında eğitim almak isteyen annelerin çocuklarını bırakacakları yer olmadığı için gelemedikleri yönünde talepleri vardı. Bizler de Kişisel Gelişim Merkezlerimizi yeniden düzenleyerek kompleks haline dönüştürdük. Böylece anne üst katta kurs alırken çocuğu da alt katta uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. Hem çocuklar hem de anneleri gönül rahatlığıyla kendini geliştirebiliyor. Çocukların yüzlerindeki tebessüm her şeye değer ve o tebessüm bizleri motive ediyor. Anne ve çocuğu mutluysa biz de mutluyuz" dedi.