Anneler Squash Turnuvası'nda buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin Anneler Günü’ne özel olarak düzenlediği “Anneler Squash Turnuvası” eğlenceli anlara sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği Squash Turnuvası anneleri buluşturdu. Altınşehir Gençlik Merkezi Squash Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Nilüfer Belediyespor bünyesinde faaliyet gösteren kış spor okulları öğrencilerinin ve altyapı oyuncularının anneleri katıldı. Şenlik havasında geçen turnuvada anneler karşılaşma heyecanı yaşarken çocukları da onları izledi. Çekişmeli ve eğlenceli geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren anneler için ödül töreni düzenlendi. Ödülleri veren Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, “Nilüfer Belediyesi olarak sporun her branşı ile ilçe halkımızı buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün de annelerle birlikte güzel bir spor etkinliği yaptık. Bütün annelerin Anneler Gününü kutluyorum” dedi.