Bursa’da annelerinin terk ettiği yavru köpeklere site sakinleri sahip çıktı. Site sakinleri, "zarar gelmesin" diye yavrulara gözleri gibi bakıyor.

Mudanya ilçesinde Siteler mahallesinde annelerinin terk ettiği 6 tane yavru köpeğe 2 aydır sitenin sakinleri sahip çıkıyor. Her gün yavru köpekleri besleyip onları gece gündüz takip eden vatandaşların tek isteği köpeklere mama desteği sağlanması veya barınağa yerleştirilmesi. Ürkek tavırlar sergileyen yavru köpekler kimsenin yanına yaklaşmıyor ve sadece mama konulduğu zaman yemek için geliyor. Vatandaşlar da yavru köpeklere zarar gelmemesi için gece gündüz takip ediyor.

Yavru köpeklere 2 aydır baktıklarını söyleyen vatandaşlar, "Yavru köpekleri anneleri buraya bırakıp gitmiş. Biz de onlara "bir şey olmasın" diye gece gündüz takip ediyoruz. Hayvanlar çok ürkek. Kimsenin yanına gitmiyor, mama bırakıyoruz. Bıraktığımız zaman yamak için geliyorlar. Buradan ayrılmıyorlar. Biz de onlara zarar gelmesin diye sürekli takip halindeyiz. Mama desteği istiyoruz" dedi.