Annesi terörden tutuklanmıştı, şimdi oğlu tutuklandı

Balıkesir’de gerçekleştirilen terör operasyonunda anne, baba ve oğlu gözaltına alındı. Yapılan operasyonda annenin PKK-KCK üyeliğinden daha önce hapis yattığı, oğlunun ise 2015 yılında Diyarbakır Lice kırsalında yol kesme ve araç yakma eylemlerine katıldığı öğrenildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aile boyu terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı, anne ve baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda anne M.D., baba N.D. ve oğulları B.D. gözaltına alındı. M.D.’nin 2018 yılında Diyarbakır’da terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandığı öğrenilirken, tutukluluk süresi içerisinde ise örgütün aileye para yardımında bulunduğu tespit edildi. İfadeleri alınan alınarak adliye çıkarılan şüphelilerden çiftin oğulları B.D.’nin 2015 yılında Diyarbakır Lice kırsalında yol kesme ve araç yakma eylemlerine katıldığı belirlendi. Mahkemeye çıkarılan B.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve baba ise adli kontrol şartıyla salıverildi.