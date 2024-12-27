Annesinden zorla para alan oğlu tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin zorla parasını aldığı iddia edilen oğul tutuklandı.

Annesinden zorla para alan oğlu tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin zorla parasını aldığı iddia edilen oğul tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün İnegöl’ün Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Sezer B. (40), annesinin zorla bin TL’sini aldı. Öfkelenen anne Birgül B. (62), jandarma komutanlığı ekiplerine haber verdi. Ekipler şahsı gözaltına aldı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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