Annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşını tabancayla yaralayan sanığa 10 yıl hapis

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vefat eden annesine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşını sokak ortasında defalarca tabancayla ateş ederek yaralayan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Ocak’ta Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş olan Yusuf Ö. (56) ve Serkan Ç. (36) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yusuf Ö. tabancasını çıkartarak Serkan Ç’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Serkan Ç. yere yığılırken, Yusuf Ö. yakında bulunan bir büfeye gitti. Daha sonra tekrardan sokağa gelen Yusuf Ö., yine Serkan Ç’ye ateş etti. Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Yusuf Ö. teslim oldu. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği ağır yaralı Serkan Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Yusuf Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yusuf Ö’nün pandemi döneminde bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu ve birden fazla suçu olduğu öğrenildi.

"Alkollüydüm"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Ö., avukatı Gülbahar Sarıhan ve başka suçtan tutuklu bulunan Serkan Ç. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Yusuf Ö., "Olaydan bir süre önce 2023 yılının ağustos ayında annem vefat etti. O zamandan beri moralim bozuktu. Tek başıma yaşamaya başlamıştım. O süreçte denetimli serbestlik müdürlüğünün yemekhanesinde çalışıyordum. Olay günü evimde tek başıma otururken canım sıkıldı. Bir şişe şarap alarak içtim. Daha sonra canım sıkıldığından dolayı dışarı çıktım, bira aldım. Olayın meydana geldiği çay ocağına yakın bir yerde biramı içtim. Daha sonra eve doğru tekrar yürümeye başladığım sırada çay ocağının olduğu yerden bağrışma sesleri duydum" dedi.

"Serkan vefat eden anneme sinkaflı şekilde küfür etti"

Çay ocağında Serkan Ç’yi gördüğünü söyleyen sanık Yusuf Ö., "Önceden tanıdığım, sevdiğim, arkadaşım olan Serkan’ı gördüm. Yanına gidip alkollü olduğumu söyleyerek, kendisini bir büyük olarak uyardım, evine gitmesini söyledim. Bunun üzerine vefat eden anneme sinkaflı şekilde küfür etti. Ben o esnada dönüp gitmek üzere arkamı döndüm. Ancak bir gaflete kapılarak tekrar Serkan’a doğru dönüp üzerimde bulunan ruhsatsız tabancayı çıkarıp namluya mermi sürdükten sonra rastgele 2 el ateş ettim. Serkan’ın ayaklarından yaralandı ve yere düştü. ’Benim annem namazında niyazında bir insandı, niçin ona küfür ediyorsun?’ dedim. O esnada silah hala elimdeydi. Arkamı dönüp gittiğimde Serkan küfür etmeye devam edince yanına giderek 2 el daha ateş ettim ve oradan uzaklaştım. Alkolün de etkisiyle daha sonrasını çok detaylı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"Sanık yakın mesafeden başıma hedef alarak 1 el ateş etti, boynumdan yaralandım"

6 aydır başka suçtan cezaevinde olduğunu söyleyen Serkan Ç., "Olay günü çay ocağının önünde oturuyordum. Sanık tuvalete girip çıktı. Sanık olaydan 5 gün önce anneme, ’Oğlunun kulaklarını çek’ demiş. Bunu annemden öğrendiğim için sanığa, ’Hayırdır beni mi vuracaksın?’ dedim. Kendisinin hasımları olduğundan üzerinde sürekli silah taşır. Üzerinde bulunan silahı çıkararak bana ateş etti. Şu an vücudumda 3 tane mermi duruyor. Önce 2-3 el ayaklarıma ateş etti. Ben yere düşünce gitti ve 2 dakika sonra geri gelerek yakın mesafeden başıma hedef alarak 1 el ateş etti. Bu kez boynumdan yaralandım. Sanık yanımdan uzaklaşıp tekrar yanıma döneceği sırada bekçilerle karşılaştı, onu etkisiz hale getirdiler. 14 gün hastanede yoğun bakımda kaldım. Hayati tehlike geçirdim. Ayaklarıma platin takıldı, şikayetçiyim. Olay öncesinde sanıkla aramızda bir münakaşa olmadı. Küfür etmedim, aramızda husumet yoktur. Sanığın anneme neden oğlunun kulaklarını çek dediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

10 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Ö’ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 1 yıl hapis cezası verdi.