Annesinin kaçırılıp çöp evde tutulduğunu iddia etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Aslı Çelik, annesinin babası tarafından zorla getirildiği Ankara’da çöp evde tutulduğunu iddia ederek, "Annemin o evden kurtarılmasını istiyorum" dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Aslı Çelik (43), fil hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan annesi Ayşe Çelik’in (67) 3 ay önce babası tarafından zorla Ankara’ya götürüldüğünü ve sağlıksız şartlarda bir evde tutulduğunu iddia etti. Yaklaşık 7 yıl boyunca annesinin bakımını üstlendiğini belirten Çelik, babasının annesiyle görüşmesine izin vermediğini öne sürdü.

"Babam, bize sürekli şiddet uyguluyor, annemi de dövüyor"

Babasının hem kendisine hem de annesine şiddet uyguladığını iddia eden Çelik, "Annem benimleyken çok sağlıklıydı, çok iyiydi. Anneme ben bakıyordum, bütün ihtiyacını üstleniyordum. 7 yıldır yanımdaydı, huzurlu ve mutluyduk. Annem ve babam şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldılar ama boşanmadılar. Annem boşanmak istiyor ama olmuyor. Annemin sağlığı da yerinde değil. Şeker hastalığı, tansiyonu ve bacağında fil hastalığı var. Babam, annemi benden kaçırdı. Annemle 3 aydır telefonla görüşemiyoruz, hiçbir haber alamıyorum. Babam çöp topluyor, çöple geçimini sağlıyor ama bize bir faydası yok. Bize çok zorba davranıyor, aklı dengesi de yerinde değil. Babam, bize sürekli şiddet uyguluyor, annemi de dövüyor" dedi.

"Annemin o evden kurtarılmasını istiyorum"

Babasının akli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisine bıçakla saldırdığını öne süren Çelik, "Babam, annemi bizden baskıyla, tehditle aldı. Annemin sağlığına bakmıyor, sağlığını erteliyor. Eve her gün ambulans geliyor. Annem çöp bir evde yaşıyor. Farelerin olduğu bir yerde yaşıyor. Yetkililere sesleniyorum, annemin o evden kurtarılmasını istiyorum. Babamın akli dengesi yerinde değil, bize saldırıyor. Hastaneye gittiğimde bize bıçak da çekti, annemi göstermedi. Kadının telefonu elinden gasp edilmiş. Kadını o kadar çok korkutmuş ki sesini duyuramıyor. Bize ’Mutluyum, iyiyim’ diyor ama değil. Annemi resmen ölüme sürüklüyor. Sesimi duyan yetkililer, annemi o çöp evden kurtarsınlar" şeklinde konuştu.

Baba ise iddialarla ilgili soruları cevapsız bıraktı.