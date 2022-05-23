Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda

Çerkezköy'de annesi tarafından öldürülen 6 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi. Cenazede Ela'nın acılı babasını vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 23.05.2022 18:18
  • Güncelleme: 23.05.2022 18:43
Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Çerkezköy'de meydana gelen feci olayda 25 yaşındaki Seda Nur K.’nın bir anlık cinnet getirmesi sonucu öldürdüğü 6 yaşındaki Ela Nur K. için ilçedeki Veysel Karani Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye küçük kızın yakınları, acı baba Ayhan K. ve vatandaşlar katıldı. Zaman zaman sinir krizleri geçirip gözyaşlarına hakim olamayan baba Ayhan K.‘yı cenaze namazına katılan vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ela Nur K., Türbedere Mezarlığı’na defnedildi.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından kendini ihbar eden anne, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan anne tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Gözaltı süresinde anne Seda Nur K.’nın “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dediği öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

2
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

3
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

4
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

5
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

6
Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki dehşetin detayları ortaya çıktı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

DAHA FAZLA
Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'