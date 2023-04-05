Antakya Medeniyetler Korosu ile unutulmaz bir gece yaşandı

İzmit Belediyesi öncülüğünde depremzede vatandaşlara destek için organize edilen ‘Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri’ konserinde sahne alan dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu, duygu dolu bir gece yaşattı.

İzmit Belediyesi, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşları, Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘Sizi En İyi Biz Anlarız Dayanışma Ezgileri’ programında Antakya Medeniyetler Korosu ile buluşturdu. Salonun tıklım dolduğu programın tüm geliri depremzedeler için kullanılacak. Programda Antakya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat deprem sırasında yaşadıklarını anlatırken, Özfırat’ın sözleri salonda duygu dolu anlar yaşattı.

“Koromuzda 7 kişi kaybettim”

Depremde yaşadıklarını anlatan Koro Şefi Yılmaz Özfırat, “Bu akşamki heyecanımı anlatamam. Beni en iyi siz anlarsınız, başkası değil. Depremin ikinci ya da üçüncü günü müthiş bir yağmur yağıyordu ayağımda terlik bile yoktu. Gördüğüm manzara karşısında yaşadığıma utandım. Çok acıydı. Hatay’ın en zengin insanıyla aynı sırada 3 saat çorba bekledim. Koromuzda 7 kişiyi kaybettim. Hatay’ın her yerinde İzmit Belediyesini görürsünüz. O yüzden bizim üzerimizde hakları var” dedi.

“Daha fazla bu dayanışmayı sürdürmeye ihtiyacımız var”

Konser öncesi konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Çok fazla insanımız çok fazla sayıda yakınını kaybetti. Bu acılar unutulmamalı. 99 depreminden kalan klasik bir laf vardır ‘Unutmadık, unutturmayacağız’ ama ne kadar unutturmadık sorgulanması lazım. O yüzden deprem olacak mı diye tartışmaktan vazgeçmeliyiz ve bu acılardan büyük dersler çıkarmalıyız. Daha fazla bu dayanışmayı sürdürmeye ihtiyacımız var. Biz de ilk günden beri ekiplerimizle birlikte hala çalışmaya devam ediyoruz. 7 ayrı bölgede ekiplerimiz yaraları sarmaya çalışıyor. Meydana gelen depremde hayatını kaybedenler arasında, on binlerce insanın arasında 2012’de Nobel Barış Ödülüne aday gösterilen Antakya Medeniyetler Korosu’ndan da arkadaşlar vardı. Çok zor zamanlar yaşadılar. Ama ben inanıyorum ki; tüm deprem bölgesi de Antakya Medeniyetler Korosu gibi ayağa kalkacak. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’ndaki arkadaşlarımıza, tüm canlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.