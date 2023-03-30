Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul’daki dayanışma konserleri öncesinde Büyükçekmece Belediyesini ziyaret etti. Depremde 7 sanatçısını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul’da 2 dayanışma konseri verecek.

Konser öncesinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün davetlisi olarak tüm üyeler Büyükçekmece’ye geldi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü ziyaret eden koro üyeleri, Büyükçekmece Belediyesinin depremden sonra Hatay’da sürdürdüğü yardım çalışmaları için teşekkür etti. Yaşanan depremlerin “küçük kıyamet” olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Hatay’ın yeniden eski günlerine dönebilmesi için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Başkan Akgün, koro şefi Yılmaz Özfırat ve koro üyelerine başsağlığı diledi.

“Acılarımıza merhem olmak için davet etti”

Antakya Medeniyetler Korosu kurucusu ve şefi Yılmaz Özfırat, çok acı bir süreç yaşadıklarını kaydederek, “Bugün burada Büyükçekmece Belediyesinin misafiri olarak bulunuyoruz. Hasan Başkan’ın davetiyle buradayız. Yarın İstanbul’da bir konserimiz gerçekleşecek. İki gün üst üste konserlerimiz olacak. Dün Adana’daki konserden sonra Hasan Başkan bizi bugün buraya, Büyükçekmece’ye acılarımıza merhem olmak için davet etti ve buraya geldik. Yaşadığımız süreç çok acı bir süreç. Kendi koromdan 7 tane üyem maalesef vefat etti. Ben 8 saat enkazda kaldım, çıkardılar. Yüzyılın, bin yılın bir afetini yaşıyoruz ve birilerinin size dokunduğunu gördüğünüz zaman da daha umutla sarılıyorsunuz. Çünkü o şehir bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı. Onun şahsi meselesi artık hepimizin şahsi meselesi. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Medeniyetler Korosu ayakta kaldığı sürece de Hatay şehrinin tekrar anka kuşu gibi kendiliğinden doğacağını düşünüyoruz. Buradan bütün Büyükçekmece’deki bütün dostlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Koro üyesi Meltem Bingöl Altunay da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Hatay’da yaşıyordum. Depremle birlikte tabii ki hepimiz mecburen göçmek zorunda kaldık. Özellikle Antakya Medeniyetler Korosu olarak insanlara biraz moral depolamak için, insanların inancını, umudunu diri tutmak için dayanışma konserlerine çıkıyoruz. Neredeyse üçüncü, dördüncü konserimiz olacak. Yardım konserlerine çıkıyoruz. Umutluyuz. Hatay’ı yeniden ayağa kaldırmak için bir inancımız var. Umarım gerçek olur. Umarım bizler de memleketlerimize en kısa sürede döneriz. İsteğimiz bu yönde."