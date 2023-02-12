Antalya 55 bin depremzedeye misafirlik yapıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından turizm kenti Antalya’da 55 bin depremzedeye misafirlik yapıyor.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili etkileyen depremler, tüm Türkiye’yi sarstı. Deprem bölgesinde ekiplerin tüm imkanları ile kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan Antalya’da çok sayıda otel depremzedeler için açılmıştı. Bu çerçevede depremzedelerin hava ve karayolu ile Antalya’ya gelmeye devam ediyor. Antalya Valiliğinden alınan bilgiye göre Antalya’da oteller, kamu misafirhaneleri ve yurtlarda toplam 55 bin depremzede misafir ediliyor. Sayının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.