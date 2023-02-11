Antalya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için Doğu Garajı Giyim Bankası açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde depremzedeler için giyim bankası kurdu. Kadın-çocuk ve erkek olmak üzere iki bölümden oluşan mağaza haftanın 7 günü kadar hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Cam Piramit’in ardından Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi altında 2 mağazadan oluşan Giyim Bankası oluşturdu. Giyim mağazalarında monttan paltoya, iç çamaşırından eldivene, ayakkabıdan bebek kıyafetlerine varıncaya kadar tüm ihtiyaçlar bulunuyor. Cam Piramit Afet Merkezi’ne bağışlanan yardımlardan seçilen ürünler düzenli bir şekilde giyim bankasının raflarında yer alıyor.

Haftanın 7 günü hizmete açık

Depremzedeler, Doğu Garajı Giyim Bankası’ndan haftanın 7 günü sabah 8.30’dan akşam 17.30’a kadar yararlanabilecek. Giyim Bankası’na gelen depremzedeler, tüm kıyafet ihtiyaçlarını temin ederken, çocukları da alan içinde oluşturulan oyun alanında vakit geçirebiliyor.

İhtiyaçlarını kendileri seçecek

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların yaşadıkları bölgelere göre Türkiye’nin çeşitli illerine konaklamak üzere sevk edildiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Antalya’ya gelen depremzedelere de yardımların ulaştırıldığını ifade etti. Demir, şu bilgileri verdi: “Başkanımızın talimatıyla kurmuş olduğumuz Cam Piramit Yardım Merkezi’nde gönüllülerin bağışladığı her türlü malzemeyi Antalya’ya ulaşan depremzedelere de destek olarak sunuyoruz. Bugün itibariyle Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde iki adet büyük mağazayı konfeksiyon haline getirdik. Burada depremzedelerimizin ihtiyaçlarını kendilerinin seçerek almaları için imkan tanıyoruz. Cam Piramit’e gelen depremzedelerimizi de ring seferi düzenleyerek Doğu Garajı’ndaki mağazamıza götürüp, ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.