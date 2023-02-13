Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deprem bölgesinde 79 kişiyi kurtardı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremlerde, vatandaşlara bir umut, enkaz altındakilere bir can olabilmek için deprem bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 79 kişiyi moloz yığınlarının altından sağ kurtardı. Yaşananlar ve gördükleri karşısında acıyı, hüznü, yorgunluğu bir kenara bırakan itfaiyenin isimsiz kahramanları enkazdan çıkartılan her canla moral buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de Hatay ve Kahramanmaraş’ta arama ve kurtarma çalışmalarına katılarak 79 kişiyi enkaz altından kurtardı. Kimi zaman elleriyle avuç avuç toprak kazarak depremzedeye ulaştılar, kimi zaman buraya bir insan nasıl sığar denilen yerlere girerek canlı bedenleri koskoca bir enkazın altından çıkardılar. Şartlar ne kadar zor ve ağır olsa da enkaz altında kendilerine bakan bir çift göz, ’buradayım’ diyen bir ses onlara ayakta durmaları için güç verdi. Bazen bir saatte 4 kişiyi ardı ardına çıkardılar enkazdan, bazen bir kişiyi canlı çıkarabilmek için bir gün boyunca uğraştılar.

"Depremzedelerin gönüllerini kazandılar"

Enkaz yanında nöbetleşe birkaç saat uyuyarak, moloz yığınlarının arasında yaktıkları ateşte ısınarak, bir bardak çay içimi mola vererek, kurtarılmayı bekleyenlere yardıma devam ettiler. Kimi zaman girdikleri enkazda buldukları bir kafesteki kuşu sahiplenip, hayatta tuttular. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgede yaptıkları başarılı çalışmalarla Hatay halkının gönlünü kazandı. Yakınlarının enkazdan çıkarılmasını bekleyen Remziye Güngören Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne teşekkür ederek, “Bir haftadır buradalar, canla başla çalışıyorlar. Burada öyle güzel çalışmalara imza attılar ki kendilerine çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

"70 kişi ses verdi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri de arama kurtarma ekiplerinin en büyük destekçisi oldu. İçme suyu hatlarındaki kayıp kaçakları bulmak için kullanılan akustik sismik cihazlarla Hatay’da 70’in üzerinde kişinin göçük altındaki yerini tespit eden ASAT personeli, depremzedenin sesi, kurtarma ekiplerinin kulağı oldu. Bölgedeki kurtarma ekipleri ile koordineli şekilde çalışan 12 ASAT ekibi, yıkılan binalarda hassas dinleme yaptı. Hassas cihazlarla belirlenen konumları belirlenen afetzedeler, arama kurtarma ekiplerince çıkartıldı.