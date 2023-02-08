Antalya Büyükşehir İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zamana karşı yarışan ekipler, şu ana kadar 53 kişiyi enkaz altından çıkardı. Ekiplerin kurtardığı kişilerle yaşanan diyaloglar duygulandırdı.

Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş ve Hatay’da arama-kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera gibi teçhizatlar ile kesici ve ayırıcı donanımlara sahip Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Deneyimli itfaiyeciler; üç günde Hatay’da 29 ve Kahramanmaraş’ta 24 olmak üzere toplam 53 vatandaşı enkaz altından kurtardı. Yerle bir olan binalarda çok titiz çalışan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, dün aralarında 1 yaşındaki bir kız bebek ile Muhammet ve Sueda adlı çocukların da yer aldığı başarılı kurtuluşlara imza attı.

"Aferin sana Beyza"

Enkaz altından 5 yaşındaki Beyza isimli bir kız çocuğunu kurtaran ekiplerin, "Aferin kızıma benim, aferin. Bravo sana, Beyza iyi misin? Maşallah sana, başka kardeşin var mı? Aileni özledin mi? Kardeşinin olduğu yeri bize tarif et" diyalogları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bugün de arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Hatay’da iki kadını sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı.