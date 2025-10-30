Antalya'da çevreyi kirleten büyükşehir ve ilçe belediyesine toplam 3.7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, toprak alana ve Alakır Çayı yakınlarına atık döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Finike Belediyesi’ne toplam 3.7 milyon lira para cezası kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Finike Belediyesi’ne toplam 3.7 milyon lira para cezası kesti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Turunçova Mahallesi’nde bulunan toprak alana yol süpürme kamyonunun atıklarını döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 869 bin 726 lira ceza uyguladı.

Finike Belediyesi atıkları açık alana döktü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi’ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi. Finike Belediyesi’ne de 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı.