Antalya'da deprem bölgesine yardım seferberliği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yardımları 21 tır olarak deprem bölgesine gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından depremzedeler için başlattığı yardım seferberliği sürüyor. Cam Piramit’te oluşturulan Afet Yardım Merkezi, Antalyalı vatandaşların akınına uğruyor. Yardıma gelen vatandaşlar Afet Merkezi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karşılanarak, görevlilere yönlendiriliyor. Büyükşehir yetkilileri, yardım severlerden bölgeden gelen talepler doğrultusunda ısıtıcı, powerbank, konserve gıda ve kullanılabilir mont, termal içlik, bot türü giysi yardımında bulunmaları çağrısında bulundu.

"21 tır malzeme"

Gıda maddeleri, hijyen malzemeleri, ısıtıcılar, kıyafetler ve battaniyeler tek tek ayrılarak paketleniyor. Birçok üniversite öğrencisi ve gönüllü vatandaş Afet Merkezi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte 24 saat yardımları ulaştırabilmek amacıyla büyük bir özveriyle çalışıyor. İlk iki günde toplanan su, hijyen malzemesi, gıda, ayakkabı, bebek bezi, battaniye, kıyafet, süt ve ısıtıcı gibi birçok malzeme tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi toplanan toplam 21 tır dolusu yardım malzemesini Kahramanmaraş ve Hatay bölgesine gönderdi.

"İlçelerde de yardım toplanıyor"

Öte yandan Antalya merkezde toplanan yardımların yanı sıra Antalya’nın 19 ilçesinde de yardım seferberliği sürüyor. Alanya, Manavgat, Akseki, Kumluca, Elmalı ve diğeri ilçelerden de afet bölgesine yardım toplanıyor. Vatandaşlar kuru gıda, konserve ve içme suyunun yanı sıra battaniye, yorgan, bere, çorap, atkı, giyim ve ısınma gereçleri yardımında bulunuyor. Vatandaşların yardımları ilçelerde ATASEM Merkezlerinde toplanıyor. Titizlikle ayrılan ve paketlenen malzemeler tırlara yükleniyor. Giysi ve ısınma malzemelerinin yüklendiği tırlar bölgelere gönderilirken, gıda malzemeleri de ayrı tırlara yükleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hal Birimi ve Kumluca Komisyoncular Derneği tarafından deprem bölgesine yaş sebze gönderiyor.