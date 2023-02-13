Antalya'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Finike ilçesi Yeşilköy Mahallesi Kaş-Kasaba karayolunda meydana geldi. Finike’ye seyir halinde bulunan Süleyman Demirbaş idaresindeki 07 CDP62 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Süleyman Demirbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Feride Demirbaş ise yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.