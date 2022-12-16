Antalya'da selden zarar gören vatandaşlar için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike’de yaşanan selde zarara uğrayan vatandaşlar için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından Bakan Yanık, sosyal medya hesabından, yaşanan sel felaketinde zarara uğrayan vatandaşlar için, 7 milyon liralık daha kaynak aktarıldığını duyurdu. Bakan Yanık, “Kumluca ve Finike’de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon lira daha kaynak aktardık” ifadelerine yer verdi.