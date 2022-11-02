Antalya'daki yangın afeti sonrası 150 konut daha hak sahiplerine teslim edilecek

Antalya’da 45 köy ve mahalleyi etkileyen yangın afetinin ardından yapımına başlanan 880 konuttan 187’si hak sahiplerine teslim edilirken, 150 konut da yakında teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Söz verdik, sözümüzü tuttuk” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı videoda afetzedeler devletin şefkatini her an yanlarında hissetmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerine bağlı 45 köy ve mahalleyi etkileyen yangın afetinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşların yaralarını sarıyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Bakanlık, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 880 konuttan 187’sini hak sahiplerine teslim etti. İnşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan 150 konutun da hak sahiplerine teslimi yakında başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Söz verdik, sözümüzü tuttuk” ifadeleriyle resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda Antalya’daki yangın afetinden etkilenen vatandaşlar, devletin şefkatini her an yanlarında hissetmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölge sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köylerini ziyarete geldiğini ve verdiği sözleri yerine getirdiğini belirterek teşekkürlerini ilettiler.

“Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, ‘Bir yıl içerisinde evinizi teslim edeceğim’ dedi ve sözünü yerine getirdi”

Yangında evini kaybeden Manavgat’ın Kalemler köyü sakinlerinden Urkiye Özen, duygularını anlatırken o günü tekrar hatırlamak istemediğini belirterek, “O gün kara bir gündü. Zaten bir iki gün sonra aklımız başımıza geldi. Evimizi, yerimizi kaybettik. 40 yıllık birikimim yarım saatte bitti, 40 dakikada. Bir sene içerisinde evimize girdik. Sözlerini tuttular. Bir evin bir senede yapılması kolay mı? Evlerimiz çok güzel. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, ‘Bir yıl içerisinde sizin evinizi teslim edeceğim/ dedi, sözünü yerine getirdi“ şeklinde konuştu.

Kalemler köyü sakinlerinden Mithat Akça ise, “Cumhurbaşkanımız geldi bizim köyümüze yangından 3 gün sonra. Cumhurbaşkanımızla biz bir araya geldik, toplandık. Cumhurbaşkanı benim omzuma elini koydu, ‘Benim traktörüm gitti, ekmek teknem gitti’ dedim. Üç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni kendisi aradı, ‘Senin traktörünü yollayacağım, söz’ dedi. Bir hafta, on gün sonra traktörler bize geldi, teslim aldık" dedi.

“Bakanımız Murat Kurum bizleri teselli etti”

Yangın afetinden etkilenen başka bir vatandaş da, “Bakanımız Murat Kurum köyümüze gelerek bizleri teselli etti. Ahırımız yanmıştı. ‘Hemen ahıra başlayın’ talimatını verdi. Sağ olsun yetkililer de ölçtüler biçtiler, bir ayda ahırımızı yapıp teslim ettiler” ifadelerini kullandı.

Manavgat’ın Kepezbeleni köyü sakinlerinden Murat Arslan, “Ne isteriz devletten biz? Evimiz yandı değil mi? Oturacak bir yer hemen. Şu evi hiç kimse bu köyde bir senenin altında yaptıramazdı, mümkün değildi” diyerek duygularını ifade etti.

“Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve TOKİ’den Allah razı olsun”

Yangından etkilenen diğer vatandaşlar duygularını şu şekilde dile getirdiler:

“Afetin hemen ertesi günü devletimiz sağ olsun hemen buradaydı. Hep birlikte yaralarımızı sarmaya başladık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve TOKİ’den de Allah razı olsun. Bizi bir an evvel dışarıdan kurtardılar.”