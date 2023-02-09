Antalya'dan deprem bölgesine gönderilen 20 arazöz, içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere deprem bölgesine 20 arazöz gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları ve yardım kampanyaları devam ediyor. 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan depremin ardından binlerce kişi evsiz kalırken, bölgeye sevk edilen binlerce ekip deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde yaşanan içme suyu ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü; afetzedeler ve bölgede görev yapan ekiplerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 20 arazöz gönderdi. Antalya merkez ve ilçelerden görevlendirilen ekipler, arazözlerle deprem bölgesindeki afetzedelere ve bölgede görev yapan ekiplere içme suyu taşıyacak.