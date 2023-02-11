Antalya'dan gönderilen odunlar afet bölgesine ulaştı

Antalya’nın Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından depremzedeler için hazırlanan odun yüklü kamyonlar afet bölgesine ulaştı.

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından, dışarıda kalan vatandaşlar için yakacak odun desteği veriyor. Gazipaşa’dan kamyonlara yüklenen ve ilçeden gönderilen odunlar, deprem bölgesine ulaştı. Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlarının başında gelen ısınma sorununun çözümü için ekipler, bölgeye gönderilen odunları, ihtiyaç sahiplerine ve çadır kentlere teslim etmeye başladı.