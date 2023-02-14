Antalya depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından turizm kenti Antalya’ya havayoluyla depremzedeler gelmeye devam ediyor. Kente gelen depremzedeler gidecekleri noktalara ücretsiz ring ve taksiler tarafından ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor. 10 ili etkileyen depremlerin ardından kara ve havayoluyla Antalya gelen depremzedeler, kentlerdeki oteller, kamuya ait misafirhaneler ve yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor. Antalya Havalimanı’na gelen depremzedeler, ya akrabaları tarafından karşılanıyor, yada ücretsiz ring ve taksilerle Dokuma’daki toplanma merkezine götürülüyor. Burada işlemleri tamamlanan depremzedeler daha sonra otel ve yurtlara götürülüyor. Kente gelen depremzede sayısının 60 bine yaklaştığı bildirildi.

"Merkeze gelince vahameti anladık"

Akrabaklarıyla Antalya’ya gelen ve depreme Malatya Yeşilyurt’ta yakalanan Samet Kaya, “ İlk depreme salonda yakalandım. Sallantı oldu ve uyandık. Biran durmayacak sandık. Sallantı durunca dışarı çıktık, akaryakıt istasyonuna benzin almaya gittik. Yakıt alamdan çok sıra vardı ve yorgunduk. Öğle saatlerinde yine ikinci depreme yakalandık çok felaketti. Birincisine göre şiddetli ama kısa süreliydi. Zemin kattan koşarak dışarı çıktık. Her yer kaostu. Güvenli yerde bekledik birkaç gün. Ondan sonra Antalya’ya geldik. Biranda farklı bir hata geçtik. Kent merkezine gelince olayı anladık. Şok olduk. Babam öğretmen bayağı bir öğrencisini kaybetti. Kent merkezine geldiğimiz zaman yıkılan bir çok binayı görünce olayın vahametini anladık”dedi.

"Yatağa tutunduk"

Omzunda büyük bir çuvalla havalimanından çıkan depremzede Kiraz Akar, "İlk deprem anında yatıyorduk. Eşyalar üstümüze yıkıldı. Yatağa sımsıkı tutunduk. Binamız yıkılmadı hemen dışarı çıktık. İkinci depreme akrabalarımızda yakalandık. Sonra evimize giremedik Antalya’ya geldik. Akrabalarımızdan çok vefat eden var" diye konuştu.

"Ücretsiztaşıyoruz"

Antalya Havalimanı Taksi Kooperatifi Başkanı Sebahattin Küçükbaşkan, havalimanında 246 araçla hizmet verdiklerini, depremzedeleri gidecekleri yere ücretsiz taşıdıklarını söyledi.

Valilik koordinasyonunda, emniyet ve havalimanı baş müdürlüğü koordinesinde çalıştıklarını belirten Küçükbaşkan, depremzedelere destek olmak için böyle bir uygulamayı yürüttüklerini kaydetti.

Taksi esnafı İsmail Ataş, tüm depremzedeleri gidecekleri yere ücretsiz bıraktıklarını, varsa ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.