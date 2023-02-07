Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde başlayan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleyerek, tuzlama çalışması yaptı. Tipinin etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel’de ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Önce tırlara, ardından tüm araçlara trafiğe kapatılan karayolunda yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü. Tır geçişlerine izin veriliyor.