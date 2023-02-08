Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle dün gece tır geçişlerine kapatılan Antalya-Konya karayolunda trafik normale döndü.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için aralıksız olarak yolda biriken karları temizleyerek, tuzlama çalışması yaptı. Tipinin etkili olduğu bin 825 rakımlı Alacabel’de ise görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Önce tırlara, ardından tüm araçlara trafiğe kapatılan karayolunda yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle Karayolları Alacabel ve Akseki Bölge Trafik ekipleri bu yolu kullanacak olan araç sürücülerinin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi. Ekipler karayolunda kar kürüme ve yol kenarında yığılan kar püskürtme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.