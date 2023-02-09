Antalya'ya gelen depremzedelere yardım eli

Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesinden Konyaaltı’na gelerek otellerde konaklayan vatandaşların sosyal, psikolojik ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılarken, depremzede çocukların eğitimlerini de belediye bünyesindeki kreşlerde ücretsiz bir şekilde vereceğini bildirdi.

Konyaaltı Belediyesi, 10 ilde etkisini gösteren depremin hemen ardından deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyası başlattı. Duyarlı yurttaşlardan gelen yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, öte yandan deprem bölgesinden Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçları için de harekete geçti. Depremin yıkıcı etkisinin ortaya çıktığı andan itibaren afet bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, önceki gün Kahramanmaraş’tan gelerek Konyaaltı’ndaki otellere yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan’ın da katıldığı ziyarette ekipler, iki otele yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etti.

"Çocuklar önceliğimiz"

Aralarında okul öncesi öğretmenleri ve psikologların da bulunduğu belediye ekipleri, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan vatandaşları dinleyen ekipler, yurttaşların taleplerini ilgili birimlere aktarmak üzere not aldı. Özellikle depremzede ailelerin çocuklarıyla ilgilenen ekipler, yanlarında getirdikleri ayakkabı, giyim eşyası ve oyuncakları çocuklara hediye etti. Depremzede vatandaşlar için bütün imkanlarıyla seferber olduklarının altını çizen Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, ‘’Özellikle çocukların bu süreçte alacakları destek çok önemli. Bu anlamda, belediye bünyesindeki kreşlerimizin kapılarını çocuklarımıza ücretiz bir şekilde açtık. Orada hem eğitim hem de destek alacaklar ve umarım bu süreci en az hasarla atlatacaklar’’ dedi.