Antalya'da futbol şöleni

Uludüz Medya'nın yapımcılığını üstlendiği organizasyon 7 Haziran'da yapılan 2011 ve 2012 doğumlu futbolculardan oluşan alt yapı takımlarının yaptıkları maçlarla başladı. 2011 doğumlu sporcuların şampiyonu, başkanlığını kadın başkan Çisem Özel'in yaptığı Çisemspor, 2012 grubunun şampiyonu ise Eskişehirspor oldu.

17 Haziran'da sona erecek olan turnuvaya farklı yaş gruplarının müsabakaları ile devam edilecek.

Turnuva organizatörü Mert Paflak; uzun süredir devam eden pandemi koşullarından dolayı maç yapma fırsatı bulamayan alt yapı takımları için bu organizasyonun çok iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Yapımcı Görkem Uludüz ise futbolda alt yapının öneminden bahsederek, futbolcuların özledikleri yeşil sahalara kavuştuklarını söyledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gelen birçok takımın katıldığı organizasyon haziran sonunda ulusal ekranlarda yer alacak.