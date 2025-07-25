Antandros Antik Kenti'nde kavurucu sıcaklıklara rağmen kazı çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kenti’nde bu yılki kazı çalışmaları, rekor sıcaklıklara rağmen hız kesmeden devam ediyor. Kazılar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat liderliğinde gerçekleştiriliyor.

Bu sezonki kazı çalışmaları vaftizhanenin doğu ve güneyinde yeni açılan iki açmada sürdürülüyor. Çalışmaların, vaftizhanenin çevresindeki antik yapılaşmayı ortaya çıkarmaya yönelik olduğu belirtildi. Bunun yanı sıra, vaftizhanenin duvarlarını süsleyen fresklerde restorasyon, konservasyon ve temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Yoğun sıcak ve tempoya rağmen arkeologlardan oluşan genç kazı ekibi özverili çalışmalarıyla takdir toplarken, Antandros Derneği de ekibe ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.