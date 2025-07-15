Antandros kazıları başladı

Antandros Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Temizlik çalışmalarının ardından bugün ilk kazma vuruldu.

Antandros kazıları başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Antandros Antik Kenti’nde bu yılki kazı çalışmaları başladı. Temizlik çalışmalarının ardından bugün ilk kazma vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, kazı çalışmaları Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazılar, Antandros Kazılarını Sevenler Derneği’nin öncülüğünde sürdürülüyor. Bu sezon kazılar, geçen yıl çalışmalara başlanan Roma dönemine ait yapılar arasında yer alan ve Erken Hristiyanlık dönemine tarihlenen Vaftizhane üzerinde yoğunlaştırıldı. Roma villasının alt terasında bulunan bu yapı, renkli floral freskoları ve mermer kaplı vaftiz havuzuyla dikkat çekiyor.

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Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip olan ve mitolojik öyküleriyle bilinen Antandros Antik Kenti, arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.