Ante Rebic, Süper Lig'de ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Ante Rebic, Süper Lig'de ilk kez forma giydi
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın sol kanat oyuncusu Ante Rebic, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kara Kartal’da yeni transfer Hırvat oyuncu Ante Rebic, bu karşılaşmada ilk kez bir Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Maça yedek soyunan Rebic, mücadelenin 62. dakikasında Jackson Muleka’nın yerine oyuna dahil oldu.