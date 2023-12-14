Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı, Bucks kazandı

NBA’de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo’nun 64 sayıyla kariyer ve kulüp rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers’ı sahasında 140-126’lık skorla mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, konuk ettiği Indiana Pacers’ı 140-126’lık skorla yendi. Bucks’ta 64 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle yıldızlaşan Antetokounmpo, bu performansla kariyer ve kulüp rekoru kırdı. Ev sahibinde Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaund ve 6 asist, Bobby Portis de 19 sayıyla katkı verdi. Pacers’ta ise Tyrese Haliburton ve Myles Turner’ın 22’şer, Bennedict Mathurin’in de 14 sayılık performansları yenilgiyi engelleyemedi. Bu sonuçla Milwaukee Bucks, sezonun 17. galibiyetine ulaşırken, Indiana Pacers 9. yenilgisini aldı.

Alperen Şengün’lü Rockets 12. galibiyetini aldı

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Batı Konferansı takımı Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies’ı 117-104 mağlup etti. Rockets’ta Tari Eason, 25 sayı ve 14 ribaundla "double-double" yaparken, Alperen Şengün de 9 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle mücadele etti. Grizzlies’ta ise Jaren Jackson’un 44 sayı, 7 ribaund ve 2 asistiyle, Derrick Rose’un 19 sayı, 4 ribaund ve 6 asisti mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonucun ardından Houston Rockets, 12 galibiyetini elde ederken, Memphis Grizzlies 17. mağlubiyetini yaşadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 122 - New Orleans Pelicans: 142

Detroit Pistons: 111 - Philadelphia 76ers: 129

Toronto Raptors: 135 - Atlanta Hawks: 128

Miami Heat: 115 - Charlotte Hornets: 104

San Antonio Spurs: 119 - Los Angeles Lakers: 122

Milwaukee Bucks: 140 - Indiana Pacers: 126

Houston Rockets: 117 - Memphis Grizzlies: 104

Utah Jazz: 117 - New York Knicks: 113

Phoenix Suns: 112 - Brooklyn Nets: 116