Antik dönemine ait 1700 yıllık tarihi eser ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye satış için getirilen Antik Roma dönemine ait tarihi eser heykel ele geçirdi.

Antik dönemine ait 1700 yıllık tarihi eser ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye satış için getirilen Antik Roma dönemine ait tarihi eser heykel ele geçirdi.

Bursa İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Jandarma komutanlığı Eskikaracakaya karakolu ekipleri, İstanbul ilinden Bursa’nın İnegöl ilçesine 2 şahsın tarihi eser satmaya geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Bursa-Ankara karayolu üzeri Osmaniye mahallesi girişinde aracı durdurdu. Şahısların aracında yapılan aramada Antik Roma dönemlerine ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi eser heykel ele geçirildi.

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Şüpheliler Bedirettin Y. (54) ve Selim B. (54) gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.