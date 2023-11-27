Antik yemekler görücüye çıktı

İzmir’in Urla ilçesinde Köstem Zeytinyağı Müzesi daveti üzerine ‘Antandros antik kenti’nin ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan 2 bin 500-3 bin yıl öncesine ait yemeklerin yer aldığı kitabın tanıtım etkinliği düzenlendi.

Müzede gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Antandros antik kenti anlatıldı. Nurdan Çakır Tezgin’in (Aşçı Fok) kaleme aldığı ‘Antik Zaman Sofraları’ kitabı söyleşisi ve imza günü düzenlendi. Katılımcılara Antik Garum Sos kullanılarak yapılan zeytin salatası ile defneli antik libum ve antik koptai kek ikram edildi. Antandros mozaikleri yapımı ve antik sikke basımını deneyimleyen konuklar, Funda Erdem’in kültürel miras ve Antandros takılarını görme fırsatı buldu. Etkinlik müzenin sergi salonunda açılan Serhan Güzey Kerestecioğlu ile Leyla Yeltin’in resim ve Firdevs Sayılan’ın "Antandros Gün Işığına Çıkıyor" fotoğraf sergileri ile son buldu.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, “Antik yemeler kitabının burada tanıtımı ve söyleşisi yapıldı. Birde workshop yaptık. Antik zamanlarda da zeytinyağı kullanılıyor. Burası bir zeytinyağı müzesi. Çalışma için zeytinli bir lezzet seçildi. Nurdan Çakır Tezgin, yazarımız antik garum soslu bir zeytin salatası yaptı. Biz de yanında yine antik lezzetlerden koptai kek ve defneli ve çok peynirli bir ekmek olan libumu getirdik. Tabi bütün bu etkinlikleri yaparken aynı zamanda sergimizi getirdik. Antik kentimizin fotoğraflarının sergisi var. Bir de dernek üyelerimizin yaptığı zeytin ağaçları ve sarıkızın resimlerini sergilemek için getirdik. Bunları yaparken amacımız, Antandros antik kentine dikkatleri çekmek, farkındalık oluşturmak. Kültürel miras kavramını farklı kesimlere duyurmak. Tabii ki biz zeytinyağı bölgesiyiz. Dünyanın en güzel zeytinyağları bilindiği gibi Edremit’te üretiliyor. İda’nın efsanelerini, zeytinyağı lezzetlerini ve kültürel mirasını farklı bölgelerde tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.