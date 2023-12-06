Antik yerleşim yer: Hera'nın Şehri

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi’ndeki Heraion-Teikhos (Hera’nın Şehri) Antik Kenti’ni ziyaret ederek, antik kent hakkında bilgi aldı.

Arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik’ten kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk’e ziyaretleri sırasında Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da eşlik etti.

Kültür katları gün ışığına çıktı

İstanbul-Tekirdağ kara yolu üzerinde, Tekirdağ’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir Trak antik yerleşimi olan Heraion-Teikhos’ta yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları, kentin MÖ 2000’den itibaren, MS 13’üncü yüzyılın sonuna kadar kesintisiz iskan edildiğini gösterdi. Heraion-Teikhos kazılarında bulunan taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar vb. buluntular, Tunç ve Demir Devri buluntuları olarak biliniyor. Höyük şeklindeki yerleşimin akropolünde sürdürülen kazı çalışmaları, MÖ 6’ncı yüzyıldan, MS 1’inci yüzyıla kadar kültür katlarının gün ışığına çıkmasını sağladı.