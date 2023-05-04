Antika meraklıları Kartepe'de buluşuyor

Kartepe Belediyesi tarafından ilçede antika pazarı kuruldu. Pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Antika meraklılarının uğrak yeri olacak bir pazar burası" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın kadınların ticari hayat içerisinde yer alması için hayata geçirdiği Hanımeli Pazarında antika pazarı da faaliyet gösterecek. Kocaeli Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda Kartepe Kent Çarşısı’nda çarşamba günleri kurulan Hanımeli Pazarı ile birlikte antika pazarı da kurulmasına karar verildi. Dün kurulan antika pazarı, birçok türden kıymetli ürünü antika meraklılarıyla bir araya getirdi.

Antika pazarını ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geçtiğimiz senelerde Kartepe’mizin kadınlarının emeklerini sergilemesi ve ev ekonomisine katkı sağlayabilmesi adına Hanımeli Pazarımızı açmıştık. Şimdi ise pazardaki hareketliliği artırmak üzere antika pazarını kurduk. Ürünler çok güzel. Antika meraklılarının uğrak yeri olacak bir pazar burası" dedi.