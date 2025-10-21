Antikkapı'nın 'Mahal' lezzetleri artık Dilovası'nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş’nin "Mahal" markası, Dilovası Millet Bahçesi’nde hizmete açıldı.

İzmit Mahal Plus, Çayırova Millet Bahçesi ve Darıca’daki şubeleriyle hizmet veren Mahal, Dilovası Millet Bahçesi’nde de vatandaşlarla buluştu. Ferah ve modern bir ortamda hizmet vermeye başlayan tesisin menüsünde kahvaltı tabağı, gözleme, çeşitli atıştırmalıklar, hamburger, dürüm, pizza, salata seçenekleri, tatlılar ve sıcak-soğuk içecekler yer alıyor. Dilovası Mahal şubesi pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ayrıca, Antikkapı A.Ş’nin "Antik Köfte Ekspres" ve "Taze" markalarının da yakın zamanda Gebze Millet Bahçesi’nde hizmete başlayacağı, açılış için son aşamaya gelindiği bildirildi.